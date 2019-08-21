В Турции изъяли древнюю книгу, написанную на иврите

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали древнюю книгу, написанную на иврите, в ходе операции в восточной турецкой провинции Малатья.

По данным жандармерии, книга была обнаружена в автомобиле, принадлежащем трем подозреваемым контрабандистам, недалеко от района Даренде.

По предварительным оценкам, стоимость книги, содержащей изображения различных животных и фигур, составляет около 5 миллионов долларов США.

Книга была передана в Управление музеев Малатьи для дальнейшего исследования.

Каждый год в Турции проводятся тысячи операций по борьбе с контрабандой артефактов с целью пресечения незаконных продаж исторических находок и защиты богатого культурного наследия страны.