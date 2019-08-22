Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым

Петербургские медики, прибывшие в четверг в Турцию для оказания помощи пострадавшей в Бодруме 12-летней российской девочки, подтвердили тяжелое состояние ребенка. Врачи решают вопрос о проведении дополнительных обследований, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщали, что 12-летняя россиянка, которую 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, была экстренно госпитализирована и находится в критическом состоянии.

«Выводы, сделанные накануне во время телеконференции из Санкт-Петербурга, подтвердились: состояние пациентки крайне тяжелое, относительно стабильное. Больная нетранспортабельна. Обсудили лечение с турецкими коллегами, обменялись мнениями», — говорится в сообщении.

В четверг вечером врачи планируют выяснить, удалось ли преодолеть повреждения легких. «В зависимости от результата будет поставлен вопрос об удалении дренажей из плевральных полостей. Это важно для определения возможности перемещения пациентки в диагностические кабинеты КТ и МРТ», — добавили в пресс-службе. До наступления ясности по этим вопросам петербургские медики будут оставаться в Турции.

Накануне главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов сообщал, что девочка находится в глубокой коме. По словам врача, турецкие медики добились «некоторых успехов» в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность. Власти Санкт-Петербурга готовы оказать всю необходимую помощь семье пострадавшей в Турции девочки.

Как отметили 20 августа в российском посольстве в Анкаре, сотрудники генконсульства России в Анталье связались с представителями страховой компании, клиентами которой являются члены семьи пострадавшего ребенка. Там подтвердили, что случай признан страховым, и основные расходы на лечение и медицинское обслуживание будут возмещены за счет предусмотренных договором лимитов. По имеющимся у генконсульства данным, со стороны принимающей туристической компании «Одеон турс» также предпринимаются меры по оказанию содействия членам семьи пострадавшей, в том числе предоставлены услуги переводчика.