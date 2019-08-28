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В Турции обнаружены останки мамонта возрастом около 7,5 миллиона лет

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 28.08.2019 17:57
Фото: Wikipedia

Неповрежденный окаменелый скелет мамонта был обнаружен в ходе раскопок в турецкой провинции Кайсери.

По предварительным данным, возраст скелета составляет около 7,5 миллиона лет, следуя из чего исследователи предполагают, что он относится к эпохе миоцена.

Раскопки проводились в районе Ташхан недалеко от плотины Ямула, где ранее уже были обнаружены окаменелые останки различных животных, включая слонов и жирафов.

По словам губернатора провинции, о первой находке в районе два года назад сообщил местный пастух, после чего вокруг плотины были начаты археологические раскопки.

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