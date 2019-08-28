В Турции обнаружены останки мамонта возрастом около 7,5 миллиона лет

Неповрежденный окаменелый скелет мамонта был обнаружен в ходе раскопок в турецкой провинции Кайсери.

По предварительным данным, возраст скелета составляет около 7,5 миллиона лет, следуя из чего исследователи предполагают, что он относится к эпохе миоцена.

Раскопки проводились в районе Ташхан недалеко от плотины Ямула, где ранее уже были обнаружены окаменелые останки различных животных, включая слонов и жирафов.

По словам губернатора провинции, о первой находке в районе два года назад сообщил местный пастух, после чего вокруг плотины были начаты археологические раскопки.