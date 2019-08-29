Большинство линий метро в Стамбуле начнут работать круглосуточно

С 30 августа почти все линии метро и некоторые автобусные маршруты в Стамбуле будут работать в течение 24 часов по пятницам и субботам, сообщил в четверг мэр мегаполиса Экрем Имамоглу.

По словам Имамоглу, Стамбул станет восьмым городом в мире, где некоторые виды общественного транспорта будут работать в ночное время суток.

В дополнение к метро, 24 автобусных линии также будут работать круглосуточно.

Линии метро, которые будут работать в течение 24 часов:

M1A — Еникапы- Аэропорт Ататюрк (Yenikapı-Atatürk Airport)

M1B — Еникапы-Киразлы (Yenikapı-Kirazlı)

M2 — Еникапы-Хаджиосман (Yenikapı-Haciosman)

M4 — Кадыкёй-Тавшантепе (Kadıköy-Tavşantepe)

M5 — Ускюдар-Чекмекёй (Üsküdar-Çekmeköy)

M6 — Левент-Университет Богазичи / Хисарюстю (Levent-Boğaziçi University / Hisarüstü)

Однако, Имамоглу отметил, что по новой схеме в ночное время суток (с 12:30 до 5:30) с пассажиров будет взиматься удвоенная стоимость одного билета.

Мэр добавил, что по необходимости к списку будут добавляться другие маршруты.

«Мы всегда стремимся добиться большего», — сказал он.

Принятые изменения вызвали положительные отклики как у жителей города, так и у туристов.