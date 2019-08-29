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Журналисты посетили «город-призрак» на Кипре впервые за 45 лет

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
ГАЗИМАГУСА
Опубликовано 29.08.2019 17:28
Фото: IHA

Сотрудников турецких и международных СМИ в четверг, 29 августа впервые пустили в район Мараш, который на протяжении последних 45 лет считается закрытой военной зоной.

Поездка журналистов была организована министерством иностранных дел и администрацией Кабмина Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Сотрудников СМИ сопровождал вице-президент, министр иностранных дел ТРСК Кудрет Озерсай.  

Мараш был закрыт для посещений с лета 1974 года, когда ВС Турции провели операцию по поддержанию мира на Кипре. Сегодня этот район напоминает «город-призрак».

Власти ТРСК в недавнем прошлом приняли решение об отмене статуса закрытой военной зоны и инвентаризации объектов недвижимости этой части острова.

Представителям прессы разрешили делать съемки в трех точках некогда населенного пункта.

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