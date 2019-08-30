Россия заверила, что войска режима не будут нападать на позиции Турции в Идлибе — Чавушоглу

Россия дала Турции гарантии того, что войска режима не будут атаковать турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Россия заверила нас, что силы сирийского режима не будут нападать на наши наблюдательные посты в Идлибе», — сказал он.

Чавушоглу добавил, что турецкие войска покинут территорию Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.

«Если будет найдено политическое решение в Сирии, наша армия уйдет оттуда. Но сейчас режим [Башара Асада] не верит в политическое урегулирование», — сказал министр.

Иранский танкер Adrian Darya

Освобожденный властями Гибралтара Иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Ливан, сообщил Чавушоглу, находящийся с визитом в Норвегии.

«Иранский нефтяной танкер идет не в Турцию, а направляется в Ливан», — сказал он.

До 29 августа танкер двигался на восток в водах Средиземного моря со стороны турецкого побережья. В четверг днем судно, находясь в международных водах между Турцией и Кипром, развернулось на запад и, пройдя около 200 км, пошло в южном направлении и начало поворачивать на юго-восток.