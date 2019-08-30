Турция празднует 97-ю годовщину победы в войне за независимость

Турция отмечает День Вооруженных сил и 97-ю годовщину Великой победы.

В этот день в 1922 году была одержана победа в в битве при Думлупынаре — ключевом сражении национально-освободительной борьбы турецкого народа. Интервенты покинули турецкую территорию, и было объявлено о создании Турецкой Республики.

В праздничном послании президента Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркивается готовность к борьбе с угрозами национальным интересам Турции.

«Турецкий народ сегодня, как и вчера, готов сделать все возможное для борьбы с угрозами своему будущему. Наглядным свидетельством тому являются операции ВС Турции внутри страны и за ее пределами», — говорится в послании.

В документе подчеркивается решимость Анкары к ликвидации угроз с севера Сирии и Ирака, а также защите интересов Турции в восточной части Средиземного моря. Также в послании указывается на недопустимость ущемления интересов турок-киприотов.

В честь праздника в Турции проходят многочисленные официальные мероприятия.

Турецкие официальные лица возложат венок к могиле основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и почтят его память минутой молчания.