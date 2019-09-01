На севере Турции обнаружили руины мечети возрастом около 700 лет

В ходе раскопок в турецкой северной провинции Амасья были обнаружены руины старинной мечети возрастом, предположительно, около 700 лет.

По словам преподавателя факультета археологии Стамбульского университета Эмине Донмез, мечеть была построения в период Османской империи во время правления султана Баязида I Йылдырыма (Молниеносного).

Донмез рассказала, что в раскопках участвовали около 20 человек.

«Мы считаем, что мечеть была построена тут после того, как земли провинции Амасья были захвачены Османской империей», — сказала она.

Ранее в Амасье уже были обнаружены руины древней византийской церкви, добавила Донмез.

Донмез подчеркнула, что обнаруженные в этом регионе древние находки играют большую роль в исследовании истории Османской империи.

Баязид I Молниеносный — 4-й правитель и 2-й султан Османской империи (1389—1402), сын султана Мурада I. Баязид известен своими военными успехами и получил прозвище Молниеносный за быстроту перемещения войск.