В Турции обнаружили выгравированные на мраморе древние маски

В ходе археологических работ в античном городе Стратоникея, который внесен в предварительный список Всемирного наследия UNESCO, обнаружены выгравированные на мраморе древние маски.

По данным СМИ, археологи обнаружили 17 масок возрастом около 2,2 тысячи лет в городе Стратоникея, который расположен в районе Эскихисар провинции Мугла на юго-западе Турции.

Раскопки проводятся под руководством профессора Билала Согюта из Университета Памуккале.

«Это счастливое событие для нас», — сказал профессор, добавив, что обнаруженные ими маски включают изображения богов и богинь из разных культур и конфессий.

Город Стратоникея считается одним из крупнейших населенных пунктов античного периода, построенных из мрамора.

Царь Антиох I назвал город, заложенный до трех тысяч лет назад, в честь своей жены Стратоники.

Стратоникея включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.