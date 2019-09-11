10 человек погибли в результате аварии на востоке Турции

По меньшей мере 10 человек погибли, еще семь пострадали после того, как микроавтобус съехал с трассы и упал в канаву в турецкой восточной провинции Битлис.

Авария произошла недалеко от деревни Калканлы, примерно в 40 километрах от районного центра Хизан.

Губернатор Битлиса Октай Чагатай сообщил Агентству Анадолу, что еще семь человек получили ранения.

Пострадавшие, некоторые из которых находятся в критическом состоянии, были доставлены в государственную больницу Хизан.

Как сообщается, по крайней мере шесть из умерших были из одной семьи.