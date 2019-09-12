В Турции задержали готовивших теракты боевиков PKK

В турецком Мардине прошла операция по задержанию двух террористов РКК, прибывших в провинцию для совершения терактов.

Операцию провела полиция при поддержке спецслужб.

По информации правоохранительных органов, задержанные прошли подготовку для осуществления диверсионной и террористической деятельности в крупных городах Турции.

Террористы также должны были устраивать лесные пожары.

Задержанные арестованы по решению суда Мардина.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.