Древние римляне писали поэмы на надгробиях — археологи

Надгробия, найденные во время раскопок в древнем городе Айзанои в провинции Кютахья на западе Турции, выявили важные подробности о жизни людей той эпохи, заявил в понедельник глава группы раскопок.

Ахмет Тюркан, исполняющий обязанности руководителя группы раскопок, сообщил Агентству Анадолу, что на данный момент были найдены около 500 надгробий. Он отметил, что данные, которые они получили благодаря этим находкам, проливают свет на информацию о древнем городе римской эпохи, а также об образе жизни его жителей, в том числе о том, как они относились к смерти, как они хотели, чтобы их запомнили, что они ели и пили, чем занимались и прочее.

Тюркан сказал, что они обнаружили стихи о гибели молодых людей, детей, младенцев или даже неродившихся детей на некоторых надгробных плитах, описывающих страдания их родственников.

«Из надгробий мы можем наблюдать траурный процесс родственников погибших», — сказал Тюркан.

Он отметил, что на надгробиях также были указаны профессии того времени, и добавил, что они обнаружили могилы, принадлежащие юристам, нотариусам, учителям, дорожным охранникам, а также главврачам.

Расположенный в районе Чавдархисар, примерно в 57 километрах (35,4 милях) от центра Кютахьи, город Айзаной в 133 г. до н.э. был религиозным центром Римской империи. Но утратил свое значение в начале византийского периода.

В ходе раскопок, проведенных в городе Немецким археологическим институтом с 1970 по 2011 годы, были обнаружены различные древние сооружения, в том числе Храм Зевса, театр вместимостью 20 тысяч человек, стадион вместимостью 13,5 тысяч человек и две бани.

Город был включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году.