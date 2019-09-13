В Турции более полумиллиона пар заключили брак в 2018 году — TurkStat

Более полумиллиона пар заключили брак и менее 150 тысяч пар развелись в Турции в 2018 году, свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TurkStat).

TurkStat зафиксировал 553.202 брака и 142.448 разводов в 2018 году по сравнению с 569.459 браками и 128.411 разводами в 2017 году.

По данным TurkStat, в 2010 году 582.715 пар связали себя узами брака, а 118.568 пар развелись, в то время как в 2000 году брак заключили 461.417 пар, а распались только 34.862.

По данным, собранным Ajans Press и PRNet, проблемой, которая больше всего выделялась в новостях, связанных с разводом, были выплаты алиментов.