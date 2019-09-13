На 46-м конгрессе Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» в Монреале турецкий мед бренда Eğriçayır Balı признан лучшим в мире.

Бренд удостоен награды конгресса.

Как сообщил Агентству Анадолу владелец компании-производителя меда Eğriçayır Balı Джелал Чай, нужно вложить много труда, чтобы получить натуральный мед.

«Мы занимаемся пчеловодством в районе Торослар турецкой провинции Мерсин и производим экологически чистый мед. Эта семейная традиция насчитывает более 300 лет», — сказал Чай.

По его словам, компания работает по сертификату органического пчеловодства.

«Мы работаем по сертификату органического пчеловодства, и пасека не должна находиться в сельской местности или промышленной зоне. С начала весны и до конца лета ульи устанавливаются у подножия гор Торос. Бренд Eğriçayır Balı с 2009 года принимает участие в разных конкурсах. Наш органический мед получил серебряную медаль на Всемирном конгрессе пчеловодов «Апимондия-2013» в Киеве и золотую — в 2017 году в Стамбуле», — сказал Чай.

Производитель сообщил, что посвящает нынешнюю награду пчеловодам Турции.