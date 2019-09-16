Cплетни на работе могут привести к увольнению без выходного пособия – суд

Верховный апелляционный суд Турции постановил на прошлой неделе, что работники, которые сплетничают на работе, могут быть уволены без выходного пособия.

Постановление было вынесено по делу, в котором неназванный сотрудник подал в суд на своего работодателя за увольнение за сплетни в офисе, где он или она проработали полтора года. Сотрудник утверждал, что увольнение было незаконным и требовал выходного пособия.

Компания утверждала, что уволенный сотрудник причинял ущерб процессу работы в офисе, распространяя слухи о романтической связи между двумя коллегами.

Суд по трудовым спорам, который следил за делом, вынес решение в пользу работника и счел увольнение незаконным, предписав работодателю выплатить выходное пособие.

Работодатель обжаловал это решение. Апелляционный суд позже отменил это решение, постановив, что действия сотрудника по распространению вредоносных слухов попадают под категорию нападения на коллегу.