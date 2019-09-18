В Стамбуле на фабрике по производству химических изделий возник пожар

Сильный пожар произошел в среду на фабрике по производству химических изделий в одном из районов Стамбула, два человека пострадали.

По последним данным, в результате происшествия никто не погиб.

На кадрах были видны открытые очаги возгорания и густые клубы черного дыма, которые поднимаются на десятки метров в небо над предприятием в районе Тузла.

По меньшей мере 48 единиц спецтехники и 138 сотрудников спасательных служб задействованы в тушении пожара.

Из-за пожара на заводе произошли небольшие взрывы, в результате одного из которых загорелась одна пожарная машина. Автомобили, припаркованные на стоянке завода, также сгорели.

Густой черный дым, поднимающийся в небо, охватил район, который расположен в 3 километрах к востоку от международного аэропорта имени Сабихи Гекчен.