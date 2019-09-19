В Турции обнаружили древнюю мозаику возрастом 1.500 лет

В ходе незаконных раскопок в юго-восточной провинции Мардин была обнаружена древняя мозаика римской эпохи возрастом около 1,5 тысячи лет.

По данным СМИ, жители района Дерик сообщили в отделение жандармерии о незаконных раскопках, проведенных в сельских районах, в ходе которых была обнаружена мозаика.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по задержанию подозреваемых, организовавших незаконные раскопки.

После первичного осмотра мозаика, предположительно датируемая шестым веком нашей эры, была передана в музей Мардина для дальнейшего изучения.

Каждый год сотни людей проводят незаконные раскопки по всей территории Турции с целью контрабандной продажи различных археологических раскопок.