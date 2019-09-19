Локомотив сошел с рельсов на северо-западе Турции, 2 погибли

Два машиниста погибли после того, как в турецкой северо-западной провинции Биледжик сошел с рельсов локомотив.

В результате аварии экипаж, проводящий инспекцию железнодорожных путей скоростного поезда между Анкарой и Стамбулом, врезался в стену туннеля.

Причины аварии пока неизвестны, на данный момент ведутся работы по устранению последствий инцидента.

Движение скоростных поездов по маршрутам «Стамбул-Конья» и «Стамбул-Анкара» было приостановлено.

Несмотря на значительные инвестиции в улучшение железных дорог, которыми пренебрегали в течение десятилетий, показатели безопасности на железных дорогах Турции остаются неудовлетворительными. В декабре прошлого года высокоскоростной поезд врезался в проводящий инспекцию локомотив, слетев с рельс на надземный пешеходный переход на одной из станций в Анкаре, в результате чего погибли девять человек и 47 — пострадали.

В июле 2018 года 24 человека погибли и более 120 получили ранения в районе Чорлу северо-западной провинции Текирдаг, когда пассажирский поезд сошел с рельсов после того, как земля под железнодорожными путями была размыта сильными дождями.