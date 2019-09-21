В Турции завершено расследование дела об убийстве студенток в Харькове

В Турции завершено следствие по делу об убийстве в Харькове двух турецких студенток гражданином Турции Хусню Джаном Ч.

Расследование гибели Букет Йылдыз и Зейнеп Хуснюбейли, обучавшихся на медицинском факультете Харьковского национального университета имени Каразина, вела Анатолийская республиканская прокуратура.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый Хусню Джан Ч. познакомился с убитой Букет Йылдыз через интернет, между ними начались романтические отношения. В скором времени Букет Йылдыз поступила в Харьковский университет и уехала в Украину.

Несмотря на то, что пара рассталась в 2018 году, Хусню Джан Ч. периодически пытался восстановить отношения с Букет Йылдыз. 16 декабря 2018 года подозреваемый уехал в Украину чтобы встретиться с Йылдыз.

В обвинительном акте говорится, что Йылдыз отказалась мириться с Хусню Джаном Ч., после чего 31 декабря 2018 года он приехал на квартиру на улице Валентиновская, где Йылдыз проживала с Зейнеп Хуснюбейли.

Снова получив отказ, Хусню Джан Ч. убил обеих девушек.

Прокурор потребовал приговорить Хусню Джана Ч. к двум пожизненным срокам заключения по обвинению в «совершении умышленного особо тяжкого убийства», а также к лишению свободы на срок от 6 до 13 лет по обвинениям в «краже», «нарушении неприкосновенности жилища» и «нарушении закона №6136».