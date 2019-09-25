На севере Турции обнаружили древние колонны

Археологи обнаружили древние колонны, предположительно из святилища персидской принцессы Амастрис в северной турецкой провинции Бартын, СМИ сообщили в среду.

Столбы были найдены в ходе раскопок, начатых Дирекцией музея Амасра в городе Амасра, сообщает новостное агентство DHA.

По словам экспертов, высота святилища составляла от шести до семи метров, исходя из высоты колонн, которая варьируется от пяти до шести метров.

Ожидается, что в скором времени в этом регионе начнутся дополнительные раскопки.

Заместитель директора музея Ахмет Чапкун сообщил журналистам, что дальнейшие раскопки подтвердят подлинность колонн и святилища.

Основанный в 30-м веке до нашей эры, город Амасра когда-то служил центром римской и византийской цивилизаций. Известно, что около 40% древнего города все еще скрыто под землей.