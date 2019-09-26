В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В Стамбуле в 13:59 по местному времени произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8, спровоцировавшее панику среди жителей мегаполиса.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Очаг стихии залегал на глубине 12 км. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

После землетрясения были закрыты начальные и средние школы города.

Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих к нему районах.

По состоянию на 14:20 26 сентября, после землетрясения в Стамбуле на «горячую линию» Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), службы спасения AKOM, служб 112, 155, 156 не поступало сообщений о разрушениях.

Об этом сообщает администрация губернатора провинции Стамбул.

Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям АФАД в свою очередь информирует, что магнитуда землетрясения составила 5,8, а очаг залегал на глубине 7 км и располагался под дном Мраморного моря.

На данный момент данные о возможных жертвах и серьезных разрушениях не поступали. Многие жители в панике выбежали на улицы.

После землетрясения в Мраморном море у берегов Стамбула зафиксировано 15 афтершоков.

Как сообщили в AFAD, афтершоки продолжаются. Магнитуда самого сильного афтершока составила 4,1.