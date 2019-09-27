Землетрясение в Стамбуле нанесло ущерб 473 зданиям — вице-президент

Землетрясение в Стамбуле нанесло ущерб 473 зданиям, заявил вице-президент страны Фуат Октай в пятницу.

По словам Октая, в большинстве случаев в стенах домов образовались незначительные трещины. Известно о разрушении верхней части минарета в одном из районов Стамбула.

Вице-президент добавил, что в результате землетрясения пострадали 34 человека, из них 10 остаются в больницах.

Октай добавил, что в течении дня после землетрясения зафиксировано около 188 афершоков, магнитуда самого сильного из которых составила 4,1.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), в 13:59 по местному времени (совпадает с московским) в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 6,99 км в центральной части Мраморного моря к югу от Силиври. В течение часа последовало около 30 повторных толчков.

Власти до пятницы отменили занятия во всех школах Стамбула, эвакуировали образовательные учреждения и больницы. Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции информирует граждан о местонахождении ближайших пунктов сбора в экстренных ситуациях.