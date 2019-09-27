На северо-западе Турции обнаружили 68 древних золотых монет

Археологи обнаружили 68 золотых монет возрастом около 1,5 тысячи лет в деревне Гюльпынар в северо-западной турецкой провинции Чанаккале.

Небольшой «клад» был найден в начале августа в стене дома византийского периода в ходе раскопок в районе Айваджик.

Профессор Джошкун Озгюнель рассказал, что, по предварительным предположениям, монеты принадлежат эпохам византийского императора Юстиниана I и Юстиниана II. На некоторых монетах были изображены их портреты.

Озгюнель сказал, что, хотя монеты варьировались в размерах и имели различный вес в граммах, в целом они имели очень небольшие различия.





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«Мы назвали это сокровищем, но на самом деле это чьи-то накопления. Владелец этих монет определенно беспокоился о своем будущем, поэтому копил все это золото», — добавил он.

Озгюнел сказал, что замечательно видеть, как люди в 5-м и 6-м веках интересовались золотом так же, как и сегодня.

Вскоре монеты будут выставлены в музее в Чанаккале.