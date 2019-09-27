Ученые не могут выяснить происхождение зеленого камня в античном городе в Турции

Ученые десятилетиями не могут выяснить происхождение зеленого камня в античном городе Хаттуса на территории турецкой провинции Чорум.

Хаттуса, столица Хеттского царства, является единственным античным городом в Турции, включенным во Всемирный реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Хаттуса имеет статус исторического национального парка, и на территории города расположены подземный ход длиной 71 метр, дворец, 31 храм, зерновые склады. Крепостная стена вокруг города имеет длину шесть километров.

Раскопки в Хаттусе, где был подписан первый известный человечеству письменный договор о мире между правителями Египта и Хеттского государства, не прекращаются на протяжении 113 лет.





Одной из загадок Хаттусы является зеленый камень, который в народе называют «камнем желаний».

Руководитель группы археологов Андреас Шахнер сообщил Агентству Анадолу, что этот камень отличается от других в античном городе.

«Это не драгоценный камень, он состоит из плотной горной породы — серпентинита или нефрита. Точное время его появления в городе неизвестно», — сказал ученый.