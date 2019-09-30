3 погибли при наезде автобуса на остановку в Анкаре

По меньшей мере три человека погибли при наезде городского автобуса на остановку общественного транспорта в турецкой столице Анкаре.

Авария, в результате которой также пострадали три других человека, произошло в районе Мамак.

Согласно предварительной информации, поступившей от городских властей, водитель транспортного средства потерял управление и автобус столкнулся с остановкой.

Несколько полицейских команд и машин скорой помощи в срочном порядке прибыли на место происшествия, доставив раненых в ближайшие больницы.

Было начато расследование инцидента.