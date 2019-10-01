В турецком Мерсине открылась школа для детей специалистов АЭС «Аккую» из России

В южном турецком городе Мерсин состоялось открытие школы для детей граждан России, работающих на площадке первой турецкой АЭС «Аккую».

Школа находится в квартале Ени Махалле района Силифке.

В этой частной международной школе будут учиться дети дошкольного возраста, учащиеся начальных, средних и старших классов.

Выступивший на церемонии открытия школы генеральный директор АЭС «Аккую» Алексей Фролов выразил благодарность всем тем, кто сделал возможным ее открытие.

По его словам, учебный год в школе начался еще до церемонии открытия.

«Однако мы хотели провести официальную церемонию открытия школы. Учителя, ученики и родители с нетерпением ждали этого», — сказал Фролов.

Гендиректор подчеркнул, что школа важна для семей работников АЭС «Аккую».

«Существовала большая потребность в такой школе. В рамках столь важного для региона проекта, как АЭС «Аккую», сюда прибыли многочисленные специалисты из России. Они приезжают сюда вместе с семьями. Естественно, дети должны ходить в школу, и мы ее открыли. Обучение здесь ведется только на русском языке и в соответствии с российской программой», — отметил Фролов.

По его словам, в самом начале проекта некоторые специалисты отказывались от участия в нем именно из-за отсутствия школы для их детей.

«Таким образом, мы привлечем в проект больше специалистов и завершим его реализацию досрочно», — заявил Фролов.

Глава администрации района Силифке Эрсин Эмироглу заявил, что история отношений Турции и России насчитывает сотни лет.

«Наш регион — один из самых красивых в Средиземноморье и омывается теплым морем. Открытие подобной школы для наших детей помогает нам смотреть в будущее с большей уверенностью», — сказал Эмироглу.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году. Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. АЭС планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года. Стоимость строительства оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.