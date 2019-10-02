Джефф Безос посетил мероприятие в память о Хашкаджи в Стамбуле

Владелец Washington Post Джефф Безос в среду посетил мероприятие, приуроченное к первой годовщине убийства Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Во время мероприятие возле консульства Саудовской Аравии Безос сидел рядом с невестой Хашкаджи Хатидже Дженгиз. Также на сцене присутствовали специальный докладчик ООН по внесудебным убийствам Агнес Калламар, расследовавшая убийство, и лауреат Нобелевской премии мира Тавакуль Карман.

Церемония началась в 13:14 по местному времени, когда Хашкаджи вошел в консульство 2 октября 2018 года, чтобы сдать документы по оформлению брака.

Хашкаджи был известен критическими статьями о политике Эр-Рияда и с 2017 года проживал в США, где писал для газеты Washington Post.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.