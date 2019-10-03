В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Как сообщает сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы на глубине около шести километров в 07:44 по местному времени третьего октября у северо-восточного побережья острова Родос.

Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от туристического района Фетхие в турецкой провинции Мугла.

На прошлой неделе в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 6,99 км в центральной части Мраморного моря к югу от Силиври.