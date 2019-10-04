В восточной Турции обнаружили скелет ребенка возрастом 5.700 лет

Недавно обнаруженный скелет в восточной Турции, возрастом около 5,7 тысяч лет, принадлежал ребенку, заявил глава раскопок в пятницу.

Скелет был обнаружен в древнем доме, построенном во время эпохи позднего халколита, в ходе раскопок в восточной турецкой провинции Малатья.

«Мы нашли бусы на руках и шее ребенка, которых раньше не видели. Эти бусы указывают на то, что ребенок принадлежал к состоятельной семье», — сказала Агентству Анадолу глава раскопок Марсель Франжипан.

Профессор Римского университета Ла Сапиенца Франгипане, сказала, что научные исследования в регионе продолжаются, и считается, что ребенок жил в 3600–3700 до н.э.

«По предварительным данным, что ребенку было 6 или 7 лет, но необходимо дальнейшее исследование. Ребенок, возможно, умер из-за травмы», — добавила она.

Франжипан также сказала, что они ждут результатов экспертизы, чтобы определить пол, генетическую структуру, возраст и причину смерти ребенка.