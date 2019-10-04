В Турции мужчина починил дорогу, чтобы его дочь могла ходить в школу

В турецкой юго-западной провинции Мугла мужчина начал ремонтные работы дороги, ведущей к его дому, на личные средства для того, чтобы его дочь могла ходить в школу.

48-летний Рамазан Коркут решил расширить и укрепить дорогу длинной около четырех километров, после того, как водитель школьного автобуса сказал, что не сможет забирать 6-летнюю Гамзе и отвозить ее в школу каждый день, потому что дорога ведущая к их дому слишком узкая.

Для ремонтных работ Коркут арендовал трактор и четыре грузовика, что в общей сложности обошлось в около 40 тысяч лир, которые мужчине пришлось взять в долг. Губернатор провинции Эсенгюль Дживелек позже заявил, что администрация провинции оплатит долг Коркута.

«Я сделаю все без сомнений для того, чтобы моя дочь могла получить образование», — сказал Коркурт.

Водитель школьного автобуса Фатих Айдын рассказал, что до ремонта дорога была опасной, и, что он не мог рисковать жизнью других детей.

«Я не хотел подвергать опасности других детей, — сказал он. — Надеюсь все отнесутся к этому с пониманием».