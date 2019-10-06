Во дворце Топкапы в Стамбуле хранится один самых больших бриллиантов мира

Один из самых больших бриллиантов в мире — алмаз «Кашикчи» грушевидной формы весом 86 карат в обрамлении 49 небольших бриллиантов хранится в историческом дворце Топкапы в Стамбуле.

Хотя ряд ряд специалистов утверждает, что этот алмаз на самом деле является алмазом «Пигот», утерянным в начале 19-го века, архивные материалы подтверждают, что драгоценный камень был приобретен для сокровищницы османского султана в начале 1680-х годов.

Туристы со всего мира образуют длинные очереди у отделения музея, где хранится алмаз.

У бриллианта «Кашикчи» очень интересная история. Согласно легенде его нашел в мусоре уборщик, и думая, что это просто кусок стекляшки, обменял его на базаре у местного ложечника на три деревянные ложки. По-турецки ложка — kaşık (кашык), отсюда и название такое странное — kaşıkçı (кашикчы), что значит ложечник.

Тот, в свою очередь, тоже не особо осознавая всю ценность своего приобретения, продал камень за 10 серебряных монет придворному ювелиру. А придворный ювелир имел неосторожность похвастаться своему товарищу, что приобрел бриллиант чистой воды, какого нет даже у самого султана. Конечно же, эта новость не могла пройти мимо султанских ушей. Вскоре бриллиант оказался у султана Мехмеда IV.

Бриллиант «Кашикчи» входит в число 22 самых известных алмазов мира.