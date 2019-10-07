2 острова выставлены на продажу в Турции

Два турецких острова на побережье Эгейского моря были выставлены на продажу.

Остров Караджа на берегу туристической провинции Мугла выставлен на продажу за 210 миллионов турецких лир (36,7 миллиона долларов США). На острове, расположенном вдоль бирюзового побережья Турции или «турецкой Ривьеры», находятся три небольших отдельно стоящих дома. Размер острова, который имеет четыре бухты, составляет 316 тысяч квадратных метров (78 акров).

Остров Чичек, расположенный у берегов провинции Балыкесир, в настоящее время принадлежит трем семьям и впервые был выставлен на продажу в 2002 году. Настоящие владельцы острова, расположенного всего в 230 метрах от берега, надеются получить за него порядка 115 миллионов лир (20 миллионов долларов).

На Чичеке площадью 265 тысяч квадратных метров (65,5 акра) расположены три дома площадью 450 квадратных метра. На острове растут две тысячи оливковых деревьев, три тысячи сосен и различные фруктовые деревья.