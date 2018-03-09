Трамп согласился на встречу с лидером КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Встреча глав США и КНДР станет первой в истории и теоретически может привести к существенному прогрессу в разрешении кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

Ким Чен Ын «настроен на денуклеаризацию» и отказ от ядерных и ракетных испытаний, сказал журналистам в четверг в Белом доме глава южнокорейского Управления национальной безопасности Чон Ый Ён после встречи с Трампом, где он рассказал президенту США о состоявшейся на этой неделе поездке делегации Южной Кореи в Пхеньян.

«Встреча планируется», — написал Трамп в твиттере после беседы с Чон Ый Ёном.

По словам Чона Ый Ёна, Трамп принял предложение Ким Чен Ына и согласился провести встречу до мая. Высокопоставленный американский чиновник позднее уточнил, что она может состояться в ближайшие пару месяцев, точные сроки и место пока неизвестны.

«Ким Чен Ын говорил с представителями Южной Кореи о денуклеаризации, не просто о заморозке, — написал Трамп. — Кроме того, никаких ракетных испытаний КНДР в этот период. Это большой прогресс, но санкции останутся, пока не будет достигнуто соглашение».

В 2017 году напряженность вокруг КНДР, продолжавшей разработку ядерно-ракетной программы вопреки ужесточению санкций ООН, достигла пика за долгое время, и Трамп предупредил Пхеньян, что рассматривает все без исключения варианты ответа, в том числе военный.

Надежды на потепление появились в нынешнем году, после того как Пхеньян и Сеул возобновили переговоры и КНДР приняла участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее. На этой неделе страны условились провести саммит в конце апреля, первое подобное мероприятие с 2007 года.