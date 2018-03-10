Над разрушенной мечетью в Восточной Гуте продолжает звучать азан

В результате непрекращающихся обстрелов и бомбардировок режима Асада и его союзников в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте погибли тысячи человек, частично или полностью разрушено множество домов и мечетей.

В исторической мечети «Аль-Хузейфа» Восточной Гуты, несмотря на разрушения, продолжает звучать азан.

Житель пригорода Дамаска Абу Гассан каждый день пробирается через развалины в полуразрушенную мечеть, муэдзином которой он является уже 20 лет. Отсюда пять раз в день звучит его азан, и здесь он в одиночку совершает намаз.





В результате массированных бомбардировок и ожесточенных обстрелов 19 февраля минарет, михраб и большая часть внешней стены мечети были разрушены.

Как сообщил Абу Гассан Агентству Анадолу, он очень огорчен тем, что мечеть наполовину разрушена и пришла в непригодное состояние.

По его словам, мечеть «Аль-Хузейфа» всегда была тем местом, где местные жители собирались вместе, совершали молитвы, читали Коран и беседовали.

Ожесточенные бои в Восточной Гуте продолжаются.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию за №2401, которая призывает конфликтующие стороны в Сирии немедленно объявить 30-дневное перемирие.

До 400 тысяч сирийцев уже пятый год живут в заблокированном пригороде Дамаска, включенном в список зон деэскалации. В последние восемь месяцев ситуация в регионе резко ухудшилась. Поставки продовольствия и медикаментов в Восточную Гуту прекратились.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

За последние 18 дней число погибших мирных жителей в Восточной Гуте превысило 880.