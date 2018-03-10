Хакеры украли документы по Brexit и Украине с серверов Германии

Группа хакеров, которая совершила кибератаку на серверы правительства Германии, украла протокол консультаций ЕС и Великобритании по Brexit и документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией, сообщает журнал Spiegel.

Как сообщает издание, хакерам удалось получить доступ к шести документам. Отмечается, что похищение документов по переговорам с Украиной и Белоруссией было совершено после обнаружения кибератаки немецкими спецслужбами.

Сильнее всего от атаки, совершенной в конце февраля, пострадали серверы с данными МИД и Минобороны Германии.

Как сообщает агентство DPA, к атаке может быть причастна группировка АРТ28, деятельность которой связывают с Москвой, но это так и не было доказано.