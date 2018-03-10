2 человека остаются под завалами после обрушения пород на шахте в Белоруссии

Два человека находятся под завалами после аварии на шахте белорусского калийного комбината Беларуськалий, которая произошла в пятницу поздно вечером, сообщило МЧС.

«По предварительной информации при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива», — сообщило в субботу МЧС.

Согласно сообщению министерства, спасательные работы продолжаются и о судьбе шахтеров пока ничего неизвестно.

Беларуськалий — крупнейший в мире экспортер калийных удобрений, который за прошлый год произвел 11,5 миллионов тонн калия.