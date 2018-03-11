Китайские депутаты разрешили главе государства править бессрочно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку к Конституции, предусматривающей исключение из текста основного закона пункта об ограничении срока пребывания на посту председателя и заместителя председателя главы КНР.

Ранее срок пребывания на данных постах ограничивался двумя сроками по пять лет.

Поправка предусматривает, что слова о двух сроках из Конституции исключат.

Это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину оставаться у власти и после 2023 года, когда подойдет к концу срок его полномочий.

Всего депутаты Всекитайского собрания народных представителей, сессия которого проходит с 5 по 20 марта, проголосовали по поправкам к более чем 20 статьям конституции.

