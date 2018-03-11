Полиция в Британии собрала сотни улик и определила свидетелей по делу Скрипаля

Более 200 свидетелей и свыше 240 улик имеется в распоряжении британской полиции, проводящей расследование по делу об отравлении 4 марта в Солсбери бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Оба уже неделю находятся реанимации. Установлено, что они подверглись воздействию нервнопаралитического вещества. Какого именно, пока не сообщается.

В субботу стало известно, что следы этой субстанции обнаружены в ресторне Zizzi, где отец и дочь обедали в день отравления.

Эмбер Радд, глава Хоум офиса (МВД) Великобритании заявила, что состояние пострадавших весьма тяжёлое, но стабильное. Сержант полиции Ник Бейли, который прибыл по вызову на место происшествия и также оказался под воздействием опасного вещества, тоже серьезно болен, но способен общаться со своими родными.

Военнослужащие подразделений химической и радиологической защиты продолжают работу в различных местах Солсбери, связанных с расследованием по делу об отравлении Скрипалей. Армейские тягачи вывезли из города карету скорой помощи и полицейский автомобиль, предположительно подвергшиеся заражению.

В России Сергей Скрипаль был приговорен к тюремному заключению за шпионаж в пользу Британии. После обмена вместе несколькими другими осужденными за государственную измену на группу российских агентов, арестованных в США, с 2010 года жил с семьёй в Англии.