ЕС ожидает создания Антикоррупционного суда в Украине

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини в ходе своего визита в Киеве заявила, что ЕС ждет от Украины больше прогресса в борьбе с коррупцией и, в частности, создания Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Могерини также сказала, что у ЕС нет «усталости» от Украины, о чем свидетельствуют решение продлить санкции против России и планы выделить Киеву новую макрофинансовую помощь в размере около 1 миллиарда долларов США.

Она сказала, что правительство может получить первый транш кредита до конца года.