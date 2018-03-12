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ЕС ожидает создания Антикоррупционного суда в Украине

РЕЙТЕР
КИЕВ
Опубликовано
Фото: EPA
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Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини в ходе своего визита в Киеве заявила, что ЕС ждет от Украины больше прогресса в борьбе с коррупцией и, в частности, создания Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Могерини также сказала, что у ЕС нет «усталости» от Украины, о чем свидетельствуют решение продлить санкции против России и планы выделить Киеву новую макрофинансовую помощь в размере около 1 миллиарда долларов США.

Она сказала, что правительство может получить первый транш кредита до конца года.

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