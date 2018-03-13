Республиканцы в Конгрессе США не нашли доказательств сговора Трампа и России

По итогам расследования, проведенного Комитетом по разведке Палаты представителей американского Конгресса, не найдено доказательств сговора избирательного штаба Дональда Трампа и России во время президентских выборов в США.

Глава комитета Майк Конауэй заявил журналистам, что республиканцы завершили опрос свидетелей по «российскому делу» и подготовили в этой связи 150-страничный проект доклада.

По его словам, комитет за время расследования опросил 73 свидетеля и изучил примерно 300 тысяч страниц документов, но не нашел доказательств вмешательства России в выборы в США.

Расследованием по вопросу возможного вмешательства России в выборы также занимаются комитет Сената по разведке и юридические комитеты Конгресса.