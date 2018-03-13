Россия причастна к отравлению Скрипаля — премьер Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что «очень вероятно», что Москва несет ответственность за отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия или напрямую причастна к отравлению, или же она допустила, чтобы нервно-паралитическое вещество, относящееся к классу «Новичок», попало в руки в виновных, сказала Мэй во время выступления в британском парламенте.

Премьер также сообщила, российский посол был вызван в британский МИД для дачи объяснений.

Отставной полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ), которому сейчас 66 лет, и его 33-летняя дочь были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери на юге Англии 4 марта. Они по-прежнему остаются в больнице, их состояние оценивается как критическое.

Британский полицейский, одним из первых прибывших на место, где были обнаружены Скрипаль и его дочь, также от пострадал от действия нервно-паралитического вещества. Он уже пришел в сознание, его состояние стабильное, сообщила полиция.

«В среду мы детально рассмотрим ответ российскому государству», — сказала в понедельник Мэй.

«Если не последует внятная реакция, мы будем расценивать этот акт как незаконное применение силы российским государством против Соединенного королевства».

Мэй сказала, что Лондон готов пойти на «намного более серьезные меры» в отношении РФ по сравнению с прошлыми мерами.

Российский МИД практически сразу отреагировал на обвинения британского премьера, назвав ее выступление в парламенте «цирковым шоу».

«Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», — цитирует представителя МИД Марию Захарову агентство Интерфакс.