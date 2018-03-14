Великобритания призвала провести срочное собрание СБ ООН, выслала 23 российских дипломата

Великобритания высылает 23 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на юге Англии, заявила премьер Тереза Мэй в среду.

«В соответствии с Венской конвенцией, Соединенное Королевство высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники разведки», — сказала Мэй, выступая в британском парламенте, отметив, что у них есть неделя, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Британия, по словам Мэй, заморозит российские госактивы, если у нее будут доказательства угрозы, и сократит масштаб участия в Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в июне-июле.

По ее словам, Британия приостановит все запланированные двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, также будет отменен визит в страну главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, никто из министров или королевской семьи не поедет на ЧМ-2018, сказала Мэй.

Великобритания также призвала провести срочное собрание Совета Безопасности ООН по отравлению бывшего российского агента Скрипаля.

«Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери » , — сообщает МИД Великобритании на своей страничке в Twitter.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0 — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) March 14, 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что «очень вероятно», что Москва несет ответственность за отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российский МИД практически сразу отреагировал на обвинения британского премьера, назвав ее выступление в парламенте «цирковым шоу», отрицая все обвинения.

Ранее в среду британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Великобритания вышлет значительное количество российских дипломатов в рамках своего ответа на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля.

Корреспондент Sky Алистер Бунколл сообщил, что премьер-министр Тереза Мэй «объявит о высылке российских дипломатов из Соединенного Королевства».

«Не такого большого количества, как в 1971 году, но «значительного», как мне сказали», — написал он в Twitter.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.