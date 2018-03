Великобритания призвала провести срочное собрание СБ ООН, выслала 23 российских дипломата

Великобритания высылает 23 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на юге Англии, заявила премьер Тереза Мэй в среду.

«В соответствии с Венской конвенцией, Соединенное Королевство высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники разведки», — сказала Мэй, выступая в британском парламенте, отметив, что у них есть неделя, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Британия, по словам Мэй, заморозит российские госактивы, если у нее будут доказательства угрозы, и сократит масштаб участия в Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в июне-июле.

По ее словам, Британия приостановит все запланированные двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, также будет отменен визит в страну главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, никто из министров или королевской семьи не поедет на ЧМ-2018, сказала Мэй.

Великобритания также призвала провести срочное собрание Совета Безопасности ООН по отравлению бывшего российского агента Скрипаля.

«Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери » , — сообщает МИД Великобритании на своей страничке в Twitter.

