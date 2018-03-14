Депутаты Бундестага в четвертый раз избрали Меркель канцлером Германии

Немецкие законодатели в среду одобрили назначение Ангелы Меркель на четвертый и, скорее всего, последний срок в должности канцлера Германии.

Назначение 63-летней Меркель на должность канцлера поддержали 364 депутата нижней палаты парламента Германии, 315 высказались против, девять воздержались.

«Я принимаю результаты голосования», — сказала Меркель, выступая в Бундестаге.

Четвертый срок может стать самым трудным для Меркель, которой лишь в начале марта удалось добиться создания хрупкой правящей коалиции с социал-демократами и положить конец сохранявшейся несколько месяцев политической неопределенности.

Ранее она избиралась в 2005, 2009 и 2013 годах.

Супруг Меркель — Иоахим Зауэр и ее 89-летняя мать Херлинд Каснер следили за ходом голосования с трибуны Бундестага.

Меркель — первая женщина в истории Германии, которая заняла пост канцлера ФРГ по итогам парламентских выборов 2005 года.