Сенатор США Рэнд Пол выступил против назначения нового главы ЦРУ и госсекретаря

Сенатор США Рэнд Пол в четверг заявил, что выступает против назначения Джины Хаспел на должность директора ЦРУ и Майка Помпео на пост главы государственного департамента.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помешать этому», — сказал Пол в интервью на следующий день после того, как Трамп объявил о назначении Хаспел и Помпео.

Сенатор заявил, что «озадачен» тем, что на пост главы ЦРУ будет назначен человек, который ранее руководил пыточной тюрьмой «Кошачий глаз», где заключенные подвергались жестоким методам допроса, включая имитацию удушения.

«Как можно доверять кому-то, кто был причастен к подобному?» — заявил Пол.

Предположительно, в 2002 году Хэспел руководила одной из пыточных тюрем, где в числе прочих содержались подозреваемые в связях с «Аль-Каидой».

Глава Белого дома Дональд Трамп 13 марта объявил о кадровой перестановке, в итоге которой директором ЦРУ впервые может стать женщина.