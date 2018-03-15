Франция, Германия, Великобритания и США обвинили РФ в нападении на Скрипаля

Франция, Германия, Великобритания и США опубликовали совместное заявление осуждая покушение на убийство бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери и обвиняя в нападении Россию.

Франция, Германия, Великобритания и США опубликовали совместное заявление осуждая нападение на бывшего двойного агента Скрипаля и его дочь и обвиняя в нападении Россию.

«Мы, как лидеры Франции, Германии, США и Великобритании, осуждаем нападение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4-го марта», — говорится в заявлении лидеров четырех стран.

«Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — также говорится в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в среду, что Лондон высылает 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на юге Англии, назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства.

Россия в ответ на действия Лондона также заявила, что вышлет британских дипломатов, отвегая обвинения в свой адрес.