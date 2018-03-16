Дочь эмира Дубая записала «последнее видео» и пропала

Дочь эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента ОАЭ Мухамеда бен Рашида Аль Мактума сбежала из страны, оставив «последнее видео», которое должно было быть опубликовано в случае её смерти или другой неприятности, сообщает New York Post.

На видео 33-летняя девушка по имени Латифа заявила, что она является одной из 30 детей Мактума. Девушка сообщила, что предприняла попытку побега, так как не может жить свободной жизнью в арабском государстве под строгими правилами отца. По словам Латифы, она не контролирует свою собственную жизнь и не имеет возможности заниматься тем, чем ей хочется.

Латифа сказала, что ещё в подростковом возрасте предприняла первую попытку побега из страны, но она оказалось неудачной и девушку заключили в тюрьму на три года, где её постоянно избивали.

Латифа рассказала, что её старшая сестра также пыталась сбежать из страны, но её нашли и вернули в Дубаи.

Бежать из Эмиратов девушке помог бывший французский шпион, сообщает The Daily Mail. Предположительно, девушка скрывалась на его яхте у побережья Индии, до того как контакт с ней был потерян.

Как сообщается, Латифа 4-го марта отправила последнее сообщение в приложении WhatsApp своему представителю Радхе Стерлингу, которые проживает в Великобритании.

Она просила о помощи, сообщая, что слышит мужские голоса и звуки выстрелов. Стерлинг попросил девушку записать происходящее на телефон, но Латифа не ответила.