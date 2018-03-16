Министру обороны Британии «не хватает образования» — Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что министру обороны Британии Гэвину Уильямсону, который ранее заявил, что Москва «должна отойти в сторону и заткнуться», не хватает образования.

«Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает», — сказал Лавров журналистам после встречи с его коллегами из Турции и Ирана в Астане.

Лавров также обвинил Британию в нарушении международного права, отрицая обвинения о покушении на убийство бывшего двойного агента России Сергея Скрипаля и его дочь. По данным британского правительства, они были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства.

«То, что нам было прямо сказано — мы с вами разговаривать не будем, — грубейшее нарушение конвенции, в которой сказано, что прежде чем ты что-то будешь делать, ты обязан напрямую обратиться к тому государству, с территории которого, ты подозреваешь, происходит то или иное отравляющее вещество. Нам высокомерно говорят — мы не будем с вами разговаривать», — заявил министр во время пресс-конференции.

Ранее Британия заявила, что высылает 23 российских дипломата в ответ на отравление Скрипаля.

Позже Россия также заявила, что вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона.