Замглавы ФБР уволен за 2 дня до пенсии

Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс распорядился незамедлительно уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба в пятницу.

Минюст США уволил Маккейба за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию, из-за чего пенсионные выплаты замглавы ФБР оказались под вопросом.

Маккейб осудил действия прокурора и предположил, что его увольнение является частью «войны» администрации Трампа с ФБР.

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал Маккейба из-за обвинений в предвзятости во время расследования против бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Маккейба также обвинили в ложных показаниях под присягой.

«ФБР ожидает, что каждый сотрудник будет придерживаться самых высоких стандартов честности и добросовестности», — отметил Сешнс в своём заявлении в пятницу.

Об отставке Маккейба стало известно в конце января, но, предполагалось, что он будет технически находиться в отпуске до формального выхода на пенсию.