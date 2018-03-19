Беспилотный автомобиль Uber впервые насмерть сбил пешехода

Беспилотный автомобиль американской компании Uber сбил насмерть женщину в штате Аризона, полиция сообщил в понедельник. Компания приостановила тестирование беспилотных автомобилей после происшествия.

Как сообщается, это первое известное ДТП с гибелью пешехода, в котором участвует беспилотный автомобиль.

Инцидент произошёл в понедельник утром в пригороде Финикса Темпе. Как сообщает полиция, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, в то время как её сбила машина, в которой находился водитель, но автомобиль был в режиме автопилота.

Пострадавшая умерла в больнице с многочисленными травмами.

Компания Uber выразила соболезнования на своей страничке в Twitter, сообщая, что в полной мере сотрудничает с полицией.