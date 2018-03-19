Евросоюз выразил поддержку Британии по делу Скрипаля, потребовав ответов от России

Европейский Союз выразил поддержку позиции Великобритании по отношению России и её причастности к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении Совета министров ЕС по иностранным делам, опубликованном в понедельник.

«Европейский союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери», — говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что ЕС шокирован использованием впервые за 70 лет нервнопаралитического вещества военного класса, разработанного в России.

Евросоюз также выдвинул ряд требований России. В частности, призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые ставит Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы «Новичок» перед Организацией по запрещению химического оружия.

«ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку её усилиям осудить ответственных за это преступление», — отмечается в документе.

Отставной полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ), которому сейчас 66 лет, и его 33-летняя дочь были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери на юге Англии 4 марта. Они по-прежнему остаются в больнице, их состояние оценивается как критическое.